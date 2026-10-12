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12.10.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 302,44 USD abwärts.

VeriSign
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Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 302,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'255 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 302,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 305,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5'811 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,84 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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