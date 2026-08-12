VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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12.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 282,30 USD ab.
Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 282,30 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'624 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,30 USD nach. Bei 283,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 59'861 VeriSign-Aktien den Besitzer.
Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,91 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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