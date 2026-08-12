VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 284,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 283,78 USD aus. Bei 283,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'749 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Gewinne von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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