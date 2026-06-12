VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Freitagabend fester

Die VeriSign-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 280,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'840 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 281,14 USD. Bei 280,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 50'957 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 10,11 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Am 23.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 428.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 402.30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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