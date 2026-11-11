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11.11.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 311,68 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 311,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'535 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 316,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 78'060 VeriSign-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 419.10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 11.02.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,73 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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