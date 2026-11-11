Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’658 0.3%  DAX 26’816 0.6%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’410 0.3%  Gold 3’875 -2.8%  Bitcoin 59’855 -2.7%  Dollar 0.8347 0.2%  Öl 94.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Outperform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie
Allianz-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Plus500 Depot

VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend mit Kursplus

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 311,68 USD.

VeriSign
260.92 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 311,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'535 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 316,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 78'060 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 419.10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 11.02.2027 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,73 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VeriSign Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:30 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
14:48 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.68 S4ABWU
Short 16’044.07 13.81 SDBNJU
Short 16’671.30 8.75 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’513.63 19.68 SYAOBU
Long 14’187.19 13.81 SYBDTU
Long 13’528.86 8.86 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
NVIDIA-Aktie sackt ab: Jensen Huang nimmt seinen Hut - wer vorerst übernimmt
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.