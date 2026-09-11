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11.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Freitagabend an Fahrt

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von VeriSign. Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

VeriSign
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Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 291,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'373 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 292,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,86 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 41'661 VeriSign-Aktien.

Bei 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434.60 Mio. USD im Vergleich zu 409.90 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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