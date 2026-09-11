VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Freitagabend an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von VeriSign. Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 291,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'373 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 292,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,86 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 41'661 VeriSign-Aktien.
Bei 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434.60 Mio. USD im Vergleich zu 409.90 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
11.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Freitagabend an Fahrt (finanzen.ch)
|
11.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)