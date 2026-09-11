VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 288,69 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'397 Punkten tendiert. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 290,32 USD aus. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 287,90 USD ein. Bei 289,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'337 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Mit einem Zuwachs von 8,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 38,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434.60 Mio. USD im Vergleich zu 409.90 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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