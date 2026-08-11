VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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11.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 293,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 293,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'414 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 295,76 USD. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 291,86 USD. Mit einem Wert von 291,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51'896 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 6,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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