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11.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag fester

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 293,74 USD zu.

VeriSign
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Um 16:28 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 293,74 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'587 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 295,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 291,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 16'345 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2026 (209,16 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 409.90 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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