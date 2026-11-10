VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 306,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'168 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 306,36 USD. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 304,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 305,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'958 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 324,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus. Am 22.10.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 443.00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die VeriSign-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,73 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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