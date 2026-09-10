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10.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagabend gefragt

VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagabend gefragt

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 287,96 USD.

VeriSign
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Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'085 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 290,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 287,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68'084 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Mit Abgaben von 27,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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