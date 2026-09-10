VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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10.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 288,50 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 288,50 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'110 Punkten steht. Bei 288,69 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 15'604 VeriSign-Aktien.
Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 434.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409.90 Mio. USD umgesetzt.
VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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