VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagabend höher

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 296,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'573 Punkten tendiert. Bei 296,72 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 292,35 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 42'127 Aktien.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. 5,42 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 409.90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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