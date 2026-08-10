VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 293,50 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'698 Punkten steht. Im Tief verlor die VeriSign-Aktie bis auf 292,35 USD. Bei 292,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 11'399 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Mit Abgaben von 28,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 434.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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