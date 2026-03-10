Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

10.03.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign büsst am Abend ein

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 240,45 USD.

VeriSign
186.78 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 240,45 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'718 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 236,23 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,62 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 75'802 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 05.02.2026. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 425.30 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395.40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Jirsak / Shutterstock

