VeriSign Aktie News: VeriSign macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von VeriSign legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 309,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'162 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 311,18 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 310,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 13'169 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,01 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,85 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2026 Kursverluste bis auf 209,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 47,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je VeriSign-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 22.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 419.10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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