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09.10.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagabend höher

VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagabend höher

Die Aktie von VeriSign zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 305,29 USD.

VeriSign
254.09 CHF 3.35%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 305,29 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'363 Punkten notiert. Bei 306,71 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 298,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 61'422 Stück.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. 2,21 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Mit Abgaben von 31,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 434.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Am 28.10.2027 wird VeriSign schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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