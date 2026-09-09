VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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09.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 286,37 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 286,37 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'259 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 288,21 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 282,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 84'606 VeriSign-Aktien.
Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 26,96 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.
Die VeriSign-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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