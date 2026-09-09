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09.09.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von VeriSign. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 282,76 USD zu.

VeriSign
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Um 16:28 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 282,76 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'293 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 283,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'058 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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