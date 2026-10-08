VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagabend gesucht

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 296,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'206 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 298,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90'571 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 29,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 22.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können VeriSign-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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