VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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08.10.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 295,40 USD zu.
Die VeriSign-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 295,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'463 Punkten steht. Bei 296,99 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 293,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'498 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 5,34 Prozent niedriger. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 29,19 Prozent Luft nach unten.
VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von VeriSign.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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