VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 281,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 279,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,16 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'541 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Mit einem Zuwachs von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,67 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 409.90 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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