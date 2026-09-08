VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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08.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 285,01 USD.
Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 285,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'381 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 284,76 USD. Bei 289,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 17'105 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,49 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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