VeriSign Aktie News: VeriSign verliert am Abend

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 270,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'633 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 266,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 143'192 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 12,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. VeriSign liess sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,23 USD gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 425.30 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.40 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte VeriSign am 23.04.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 29.04.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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