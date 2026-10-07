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07.10.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend auf grünem Terrain

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 297,87 USD.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 297,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'510 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 298,71 USD. Bei 293,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 83'004 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,78 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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