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07.10.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 295,66 USD.

VeriSign
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Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 295,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'412 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 293,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'142 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,54 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2026 (209,16 USD). Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 29,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’311.20 8.91 SGKBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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