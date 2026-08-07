VeriSign Aktie News: VeriSign macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 293,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'579 Punkten tendiert. Bei 295,94 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,32 USD. Bisher wurden heute 38'371 VeriSign-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 6,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 40,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434.60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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