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07.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagnachmittag mit Aufschlag

VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 295,02 USD.

VeriSign
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 295,02 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'624 Punkten notiert. Bei 295,83 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'621 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Mit Abgaben von 29,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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