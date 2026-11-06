VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagabend mit roter Tendenz

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 308,97 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'650 Punkten liegt. Bei 306,70 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 307,60 USD. Bisher wurden heute 68'523 VeriSign-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 324,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,87 Prozent. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Abschläge von 32,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD. Am 22.10.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 443.00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 419.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 11.02.2027 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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