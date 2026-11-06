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06.11.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von VeriSign

VeriSign Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von VeriSign

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 307,78 USD.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 307,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'747 Punkten notiert. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 306,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 16'074 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,01 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2026 Kursverluste bis auf 209,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,04 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 USD. VeriSign liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 443.00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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