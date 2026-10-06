VeriSign Aktie News: VeriSign behauptet sich am Abend

Die VeriSign-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 292,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'647 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 294,62 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 290,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 75'488 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,40 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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