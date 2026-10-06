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06.10.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag auf rotem Terrain

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 291,55 USD.

VeriSign
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Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 291,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'661 Punkten notiert. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 290,45 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,84 USD. Bisher wurden heute 11'137 VeriSign-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 28,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,38 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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