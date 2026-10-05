VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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05.10.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign steigt am Abend
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 292,96 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 292,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'465 Punkten liegt. Bei 292,96 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 287,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 42'092 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 28,60 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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