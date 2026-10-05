VeriSign Aktie News: VeriSign legt am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 290,72 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'392 Punkten notiert. Bei 290,79 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'659 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 7,34 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2026 (209,16 USD). Mit Abgaben von 28,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von VeriSign.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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