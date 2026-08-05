VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Mittwochabend südwärts

Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 295,40 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'456 Punkten liegt. Im Tief verlor die VeriSign-Aktie bis auf 294,03 USD. Mit einem Wert von 302,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 56'467 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Mit einem Zuwachs von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 41,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 434.60 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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