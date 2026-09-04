VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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04.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend in Rot
Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 291,43 USD ab.
Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 291,43 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'475 Punkten steht. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 287,98 USD nach. Bei 292,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50'019 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 6,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 28,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,79 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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