VeriSign Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von VeriSign

Um 16:28 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 287,98 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'545 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 287,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 292,28 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'191 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 7,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,37 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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