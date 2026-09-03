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03.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Aufschlag

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 291,60 USD.

VeriSign
235.07 CHF 0.85%
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Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 291,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'632 Punkten notiert. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 295,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 290,56 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 56'510 Aktien.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,01 Prozent hinzugewinnen. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 28,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 434.60 Mio. USD – ein Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 409.90 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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