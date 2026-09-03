VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 294,52 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'450 Punkten tendiert. Bei 295,10 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 290,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10'321 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,98 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je VeriSign-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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