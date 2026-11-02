VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend stabil

Bei der VeriSign-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 307,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 311,37 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 305,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 309,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71'444 VeriSign-Aktien.

Am 30.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2026 Kursverluste bis auf 209,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. VeriSign veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,73 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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