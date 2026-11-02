VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 307,95 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'783 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 311,37 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 309,38 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 23'324 Aktien.

Am 30.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2026 (209,16 USD). Mit einem Kursverlust von 32,08 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent auf 443.00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025