VeriSign Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von VeriSign

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 286,06 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'161 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 285,07 USD aus. Bei 287,81 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'251 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 8,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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