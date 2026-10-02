VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 287,47 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'346 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 288,19 USD. Bei 287,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9'905 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 312,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,83 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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