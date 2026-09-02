VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign tritt am Mittwochabend auf der Stelle
Die Aktie von VeriSign hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 288,46 USD zeigte sich die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Bei der VeriSign-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 288,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'217 Punkten tendiert. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 289,62 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 285,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 288,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80'154 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 7,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 37,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
02.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign tritt am Mittwochabend auf der Stelle (finanzen.ch)
|
02.09.26
|VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VeriSign Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.