VeriSign Aktie News: VeriSign tritt am Mittwochabend auf der Stelle

Bei der VeriSign-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 288,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'217 Punkten tendiert. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 289,62 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 285,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 288,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80'154 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 7,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 37,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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