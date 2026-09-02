VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 287,72 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'211 Punkten realisiert. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 287,20 USD nach. Bei 288,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 26'411 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 8,46 Prozent zulegen. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 37,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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