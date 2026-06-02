VeriSign Aktie News: Anleger greifen bei VeriSign am Abend zu

Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 302,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'066 Punkten liegt. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 302,90 USD zu. Bei 293,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 90'293 VeriSign-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je VeriSign-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.04.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,34 USD gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 428.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 402.30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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