VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagabend im Plus

Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 287,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'918 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 287,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 55'535 Stück.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 8,39 Prozent Luft nach oben. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 27,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 434.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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