VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 282,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'841 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 285,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,38 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'590 Stück gehandelt.

Bei 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 9,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 409.90 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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