VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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01.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit Kursplus
Die Aktie von VeriSign zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 291,43 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 291,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'100 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 297,50 USD. Bei 290,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 89'555 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2026 (209,16 USD). Abschläge von 28,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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