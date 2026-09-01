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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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01.09.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 292,05 USD.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 292,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'154 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 292,44 USD. Bei 290,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 22'043 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 28,38 Prozent Luft nach unten.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,83 USD ausgeschüttet werden. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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